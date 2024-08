AK Parti'li Karaaslan Sinop'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Mazlumun umudu olmaya devam edeceğiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, partisinin Sinop İl Başkanlığınca Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Danışma Kurulu toplantısında, AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu ve 14 Ağustos'ta 23'üncü yaşını kutlayacağını söyledi.

Bu süreçte AK Parti'nin yollarının kesilmeye ve AK Parti hareketinin durdurulmaya çalışıldığını belirten Karaaslan, "Bana mısın demedik. Çok büyük yük altına girdik. Evet sadece ülkemizin sınırlarıyla değil o yükün tanımı. Sadece 85 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin, aynı zamanda mazlumların, aynı zamanda çok net bir şekilde söyleyebilirim ki insanlığın karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntılar, sorunlar, çaresizlikleri sırtımıza yükledik. Mazlumların 'eğer gelirse Türkiye gelir, yardım elini uzatırsa Recep Tayyip Erdoğan uzatır' dediği bir hareketiz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, Orta Doğu'da büyük bir savaşın çıkabileceği günlerden geçildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Orta Doğu ülkelerinin yaptıkları birtakım açıklamalar var. 7 Ekim'den bu yana İsrail, Filistin üzerinde zulmün ve katliamının dozunu her geçen gün artırıyor. Her geçen gün insanlığın bütün değerlerinin ayaklar altına alındığı, her geçen gün masumların, sivillerin, hastaların, yaşlıların, çocukların, bebeklerin hunharca şehit edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bizim dualarımız onlarla. Bizim gönlümüz Gazze ile Filistin ile. Kalbimiz tüm masum coğrafya insanlarıyla birlikte atarken, dünyadan farklı olarak bir şey daha yapıyoruz. Sadece izlemiyoruz, sadece dinlemiyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, siyasete adım attığı günden beri temsil ettiği bütün makamlarla, konuşma yaptığı bütün meclislerle, bütün kürsülerle, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplantıların hepsinde, dünya liderlerinin gözünün içine bakarak hakikati haykırdığına defalarda şahit olduk. 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. 'Daha adil bir dünya mümkün' dedi. 'Hiçbir savaşın kazananı olamayacağı gibi hiçbir barışın da kaybedeni olmaz' dedi."