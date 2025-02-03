452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye, 1.581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3.481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN TÜM KONUTLARIN YAPIMI BAŞLADI

24 Ocak itibarıyla teslim edilen konut/iş yeri sayısı 201 bin 580'e ulaştı. 2025 yılı sonunda teslimi tamamlanması hedeflenen konut/işyeri sayısı ise 452 bin 983. Şu ana kadar 452 bin 983 bağımsız birimin yapımı başladı.

İL İL TESLİM EDİLEN-EDİLECEK KONUT VE İŞ YERİ SAYILARI

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169.171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 konut teslim edildi. 2025 yılı sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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Adana: 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 konut teslim edildi, bu yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Adıyaman: 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplamda 43 bin 573 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Diyarbakır: 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 konut teslim edildi, bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Elazığ: 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Gaziantep: 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

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Hatay: 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Kahramanmaraş: 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.