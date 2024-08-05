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        Vali Özarslan, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:48
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        Vali Özarslan, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Açıkgöz ile birlikte Sinop İl merkezinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kursunu ziyaret etti.

        Kurum hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan, daha sonra Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına hazırlanan anı köşesini inceledi.

        Özarslan, "Kahraman şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesi ile bir süre sohbet ettik. Sizler, kahraman şehidimizin bizlere emanetisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Şehit ailelerimiz daima başımızın tacıdır. Her daim yanınızdayız. Bu kapsamda vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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