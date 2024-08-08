Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı

        Sinop'ta "Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" kapsamında "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" bir kitapta toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta "Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" kapsamında "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" bir kitapta toplandı.

        Sinop Mübadele Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral ve üyeleri aldıkları altmış saatlik eğitim ardından "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" adlı yemek kitabını hazırladı.

        Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, 57 çeşit yemeğin yer aldığını belirtti.

        "Proje koordinatörü Sevgi Aral başkanlığında üyelerimiz tarafından dernekte ve mübadil köylerimiz olan Karacaköy ve Hacıoğlu'nda yemek çeşitleri yapıldı." diyen Aral, Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini yaşatmak istediklerini söyledi.

        Aral, "Balkan ve Rumeli yemeklerinden oluşan kitapta, trileçe, etli yufka, ciğer sarması, kuzu etli elbasan tava, Arnavut şekerparesi, Kavala kurabiyesi, kuzu kapama ve büryan kebap gibi çeşitli yemek ve tatlılar bulunuyor. Yemekleri görsel olarak hazırlayıp fotoğrafladık.Yemek tarifleri, yapan kişinin ismi ve fotoğrafı yer alıyor. Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini herkese tanıtmak istedik. Burada amacımız, aile büyüklerimizden bizlere aktarılan Balkan ve mübadil yemeklerinin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve kentimiz ile birlikte ülke kültürüne katkı sağlamak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Sinop'ta denizde hortum oluştu
        Sinop'ta denizde hortum oluştu
        Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kura...
        Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kura...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat yarışları Sinop'ta yapılacak
        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat yarışları Sinop'ta yapılacak
        Tarihi yapı içindeki kurslarla gençler vakitlerini değerlendiriyor
        Tarihi yapı içindeki kurslarla gençler vakitlerini değerlendiriyor
        Sinop Valiliğinden "sürücü belgesi" uyarısı
        Sinop Valiliğinden "sürücü belgesi" uyarısı