Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı

Sinop'ta "Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" kapsamında "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" bir kitapta toplandı.

Sinop Mübadele Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral ve üyeleri aldıkları altmış saatlik eğitim ardından "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" adlı yemek kitabını hazırladı.

Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, 57 çeşit yemeğin yer aldığını belirtti.

"Proje koordinatörü Sevgi Aral başkanlığında üyelerimiz tarafından dernekte ve mübadil köylerimiz olan Karacaköy ve Hacıoğlu'nda yemek çeşitleri yapıldı." diyen Aral, Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini yaşatmak istediklerini söyledi.