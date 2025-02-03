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        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:34
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        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sinop'ta üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kent merkezi Meydankapı Mahallesi Yalçın Sokak’taki evde yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Ergün’den üç gündür haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine Ergün'ün yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasının ardından girilen evde Ergün'ün cesedine ulaşıldı.

        Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede Ergün'ün cesedinde herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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