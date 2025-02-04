Balıkçılar Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar öncesi Sinop Limanı'na sığındı

Rüzgarın etkisinin yarın azalacağını beklediklerini vurgulayan Ünlü, bu süre zarfında balıkçıların güvenli adres olarak kent limanında kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hava şartları dolayısıyla balıkçılar olarak avcılığa kısa mola verdiklerini söyledi.

Balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Meteorolojik verilere göre, Orta Karadeniz'de saatteki hızı 31 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgar öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

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