Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ekiplerce yapılan aramada, 51 gram uyuşturucu madde ile 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki zanlının üzerinde ve araçlarında arama yapıldı.

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