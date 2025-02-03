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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:38
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki zanlının üzerinde ve araçlarında arama yapıldı.

        Ekiplerce yapılan aramada, 51 gram uyuşturucu madde ile 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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