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        Boyabat'ta muhtarlara yönelik eğitim düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:05
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        Boyabat'ta muhtarlara yönelik eğitim düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaymakamlık Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, muhtarlara görev ve sorumluluklarına ilişkin Sinop Valiliği İdari ve Denetim Müdürü Cengiz Tercüman tarafından teknik bilgiler aktarıldı.

        Daha sonra Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürü Necdet Yaman, muhtarlara mekansal adres kayıt sistemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

        İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gürdal Erdal da muhtarlara içme suyu kullanımı yönetmenliği hakkında bilgiler verdi.

        Toplantıya katılan ilgililer, muhtarların sorularını yanıtladı.

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