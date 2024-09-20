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        Boyabat'ta şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verildi

        Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:17
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        Boyabat'ta şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verildi
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        Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlıkta düzenlenen yemek öncesinde katılan şehit yakınları, gazi ve yakınlarını karşılayıp sohbet etti.

        İlçe Müftüsü Recep Unutmaz'ın duasının ardından konuşan Yılmaz, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en yücesi olduğunu söyledi.

        Türk milletinin vatanı, bayrağı ve onuru için tereddüt etmeden şehit ve gazi olduğunu vurgulayanYılmaz, "Biliyoruz ki bundan sonra da tereddüt etmeden şehit ve gazi olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü koruyacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimiz rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de saygılarımızı sunuyorum." dedi.

        Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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