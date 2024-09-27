Sinop'ta şehit itfaiye erleri anıldı

Sinop’ta,İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla şehit itfaiye erleri mezarları başında anıldı.

Kent mezarlığında düzenlenen programa Belediye Başkanı Metin Gürbüz, itfaiye çalışanları, şehit itfaiye erlerinin aileleri ile diğer ilgililer katıldı.

Programda, 20 yıl önce bir yangın ihbarına gittikleri sırada aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren iki itfaiye erinin mezarlarına karanfil bırakılarak, Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye Başkanı Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, şehit itfaiye erlerini saygı ve özlemle andıklarını belirterek, "Aramızdan ayrılışlarının 20'nci yılı olması nedeniyle Oğuzhan Çilek ve Haşim Ersoy mesai arkadaşlarımıza hem dua okuduk hem anılarımızı yaşatmak için mezar yerlerinde ziyaret ettik. Yakınlarına uzun ömürler dilerim. Başımız sağ olsun." dedi.