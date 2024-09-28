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        Sinop'ta iş yerinde cinsel içerikli hap satan zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:53
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        Sinop'ta iş yerinde cinsel içerikli hap satan zanlı yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde cinsel içerikli hap sattığı belirlenen kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        İş yerindeki aramada 158 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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