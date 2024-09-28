Sinop'ta iş yerinde cinsel içerikli hap satan zanlı yakalandı
Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde cinsel içerikli hap sattığı belirlenen kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İş yerindeki aramada 158 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
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