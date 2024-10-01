Sinop'ta üreticilere sera naylonu desteği verildi

Vali Mustafa Özarslan da programda, emeği geçenlere teşekkür ederek, seracılık yapan üreticilere bol kazançlar diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, Sinop’ta seracılığın yoğun olarak yapıldığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli sera naylonu dağıtımı yapıldı.

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