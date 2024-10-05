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        Sinop'ta düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı

        Sinopta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:19
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        Sinop'ta düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı
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        Sinopta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde "Liberterra II" uygulaması gerçekleştirildi.

        30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 26 noktada yapılan uygulamaya 364 personel katıldı.

        Uygulamada 31 metruk bina, 33 umuma açık iş yeri ve 854 araç kontrol edildi, aranan 2 kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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