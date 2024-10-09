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        Sinop'ta eylül ayında aranan 68 kişi yakalandı

        Sinop'ta bu yılın eylül ayında işledikleri çeşitli suçlardan dolayı aranan 68 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:08
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        Sinop'ta eylül ayında aranan 68 kişi yakalandı
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        Sinop'ta bu yılın eylül ayında işledikleri çeşitli suçlardan dolayı aranan 68 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

        Emniyet ve jandarma ekiplerinin devletin ve halkın güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "Firari şahısların hiçbir şey olmamış gibi sokaklarımızda serbestçe dolaşmalarına, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmelerine asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin huzurunu bozmaya kalkışanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan polislerimize ve jandarmalarımıza çok teşekkür ederiz. Onların gayretleri ve emekleri, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır."

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