        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:33
        Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

