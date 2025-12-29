Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, kasım ayında il genelinde 638 asayiş olayının meydana geldiğini söyledi.

Bu olayların yüzde 96'sının güvenlik birimlerince aydınlatıldığını vurgulayan Özarslan, farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 kişinin yakalandığını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Özarslan, kasım ayı içerisinde 21 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, yakalanan 47 şüpheliden 10'unun tutuklandığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalara da değinen Vali Özarslan, ekiplerce 71 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, rutin devriye ve kontrol faaliyetleri sırasında deniz ortamını kirlettiği tespit edilen bir gemiye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

Vali Özarslan, vatandaşların 2026 yılını huzur, güven ve esenlik içinde karşılamaları noktasında da gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.