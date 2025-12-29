Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Giriş: 29.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:22
        Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, kasım ayında il genelinde 638 asayiş olayının meydana geldiğini söyledi.

        Bu olayların yüzde 96'sının güvenlik birimlerince aydınlatıldığını vurgulayan Özarslan, farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 kişinin yakalandığını anlattı.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Özarslan, kasım ayı içerisinde 21 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, yakalanan 47 şüpheliden 10'unun tutuklandığını ifade etti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince icra edilen çalışmalara da değinen Vali Özarslan, ekiplerce 71 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, rutin devriye ve kontrol faaliyetleri sırasında deniz ortamını kirlettiği tespit edilen bir gemiye idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

        Vali Özarslan, vatandaşların 2026 yılını huzur, güven ve esenlik içinde karşılamaları noktasında da gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

        Yıllbaşı gecesi 936 güvenlik personelinin görev alacağını belirten Özarslan, şunları kaydetti:

        "Sağlık hizmetleri kapsamında 115'i acil servis personeli olmak üzere toplam 352 sağlık çalışanı görev yapacaktır. 25 ambulans ve bu ambulanslarda görevli 75 sağlık personeli hazır bulunacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ise 26 personelimiz kesintisiz hizmet verecektir. İl Özel İdaremize bağlı 66 iş makinesi ve 150 personelimiz kış tedbirleri kapsamında göreve hazır durumdadır. Bunun yanında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 2 adet tam donanımlı acil durum müdahale aracı, 1 adet öncü acil müdahale aracı ve 6 personel, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde ise 5 araç ve 8 personel görev yapacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

