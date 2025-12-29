Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kar ve sağanak etkili oldu

        Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kar ve sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar dolayısıyla 111 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, sağanak sebebiyle de bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta taşımalı eğitime kar engeli
        Sinop'ta taşımalı eğitime kar engeli
        Türkeli'de fırtına ağaç devirdi, yol trafiğe kapandı
        Türkeli'de fırtına ağaç devirdi, yol trafiğe kapandı
        Sinop'ta heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
        Sinop'ta heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
        Sinop'ta şiddetli fırtına deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi
        Sinop'ta şiddetli fırtına deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi
        Sinop'ta taşımalı eğitime 1 gün ara
        Sinop'ta taşımalı eğitime 1 gün ara
        Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi