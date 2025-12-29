Sinop'ta kar ve sağanak etkili oldu
Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar dolayısıyla 111 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, sağanak sebebiyle de bazı tarım arazileri su altında kaldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
