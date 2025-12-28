Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Giriş: 28.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:25
        Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

        Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

