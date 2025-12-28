Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 428 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 428 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:32
        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 428 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 27, Ayancık'ta 21, Boyabat'ta 7, Gerze'de 11, Türkeli'de 13 ve merkez ilçede 12 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu'da kar nedeniyle 322 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 15 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

