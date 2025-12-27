Sinop'ta otomobil yön tabelasının direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobilin yön tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (69) idaresindeki 57 AAH 774 plakalı otomobil, Ayancık-Sinop kara yolunda yön tabelasının direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.Ç. (74) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
