Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta otomobil yön tabelasının direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobilin yön tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta otomobil yön tabelasının direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta otomobilin yön tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (69) idaresindeki 57 AAH 774 plakalı otomobil, Ayancık-Sinop kara yolunda yön tabelasının direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.Ç. (74) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel

        Benzer Haberler

        Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Sinop'ta yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Sinop'ta heyelan mağdurları çözüm bekliyor
        Sinop'ta heyelan mağdurları çözüm bekliyor
        Ayancık'ta dolandırıcılara karşı 'pazar' mesaisi
        Ayancık'ta dolandırıcılara karşı 'pazar' mesaisi
        Sinop'un gençlik projesi Avrupa sınırlarını aştı
        Sinop'un gençlik projesi Avrupa sınırlarını aştı
        Özbek pilavı ve Balkan helvası aynı sofrada buluştu
        Özbek pilavı ve Balkan helvası aynı sofrada buluştu