Sinop'ta kaçak avlanan 625 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı
Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 625 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 625 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde Çaylıoğlu-İstefan Limanı'ndaki bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.
Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 625 kalkan balığına el konuldu.
Balıklar, Ayancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.