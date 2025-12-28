Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kaçak avlanan 625 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı

        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 625 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:06
        Sinop'ta kaçak avlanan 625 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı
        Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 625 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

        Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde Çaylıoğlu-İstefan Limanı'ndaki bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

        Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 625 kalkan balığına el konuldu.

        Balıklar, Ayancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

