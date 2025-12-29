Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta şiddetli fırtına deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi

        Sinop'ta şiddetli fırtına yüksek dalgalar oluştururken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığınmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:01
        Sinop'ta şiddetli fırtına deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi
        Sinop'ta şiddetli fırtına yüksek dalgalar oluştururken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığınmak zorunda kaldı.

        Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına, deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi.

        Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi de şehrin İçliman mevkisine sığındı.

        Balıkçıların denize açılamadığı kentte, Valilik vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

