        Sinop Haberleri

        Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kış güzelliğine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:35
        Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kış güzelliğine büründü
        Sinop'ta doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, karla birlikte oluşturduğu doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini ağılıyor.

        Ziyaretçiler, karla kaplanan şelalede yürüyüş yaparken, çocuklar aileleriyle kartopu oynayarak güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

        Ziyaretçilerden Feyzullah Çağlayan, AA muhabirine, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini vurgulayan Çağlayan, "Kış havası burada çok güzel bir şekilde yaşanıyor. Kar yağmış, doğa muhteşem. Hava soğuk ama keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi.

        Züleyha Ustaoğlu ise doğayı çok sevdiğini bekleterek, "Kar yağınca buraları görmek istedik. Doğayı çok seviyoruz. Herkese bu güzel şelaleyi görmeyi tavsiye ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

