Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kış güzelliğine büründü

Sinop'ta doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, karla birlikte oluşturduğu doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini ağılıyor.

Ziyaretçiler, karla kaplanan şelalede yürüyüş yaparken, çocuklar aileleriyle kartopu oynayarak güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Feyzullah Çağlayan, AA muhabirine, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini vurgulayan Çağlayan, "Kış havası burada çok güzel bir şekilde yaşanıyor. Kar yağmış, doğa muhteşem. Hava soğuk ama keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi.

Züleyha Ustaoğlu ise doğayı çok sevdiğini bekleterek, "Kar yağınca buraları görmek istedik. Doğayı çok seviyoruz. Herkese bu güzel şelaleyi görmeyi tavsiye ederiz." diye konuştu.