OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta sanatseverlerle buluştu

20 kişilik grup tarafından yöresel elbiselerle yapılan gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Adigey Cumhuriyeti OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta sanatseverlerle bir araya geldi.

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