Sinop'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı

Sinop'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu binaları çevresinde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, gençlerin barınma ihtiyaçlarının karşılandığı yurt binaları bölgesinde emniyet ekiplerince yapılan denetimlerin devam ettiğini vurguladı.

Paylaşımında, yapılan çalışmalar kapsamında kent genelindeki yurt binaları çevrelerinde 923 kişinin sorgusunun yapılarak 357 aracın kontrol edildiğini kaydeden Özarslan, "İlimiz genelinde özellikle kız öğrenci yurtları bölgelerinde yapılan uygulamalarda 11 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden idari para cezaları uygulanmıştır. Gençlerimizi korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.