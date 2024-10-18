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        Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:12
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        Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
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        Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

        Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri bazı yol güzergahlarında kar temizliği gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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