Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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