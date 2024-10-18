Sinop'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Sinop'ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Sinop’ta kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri bazı yol güzergahlarında kar temizliği gerçekleştirdi.
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