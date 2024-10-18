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        Boyabat'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:28
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        Boyabat'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Al Muhammed Aymen (20) idaresindeki 57 MA 0108 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı’nda kavşak içerisinde Göksel Keskin'in (54) kullandığı 06 ZPM 34 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, yola savurulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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