Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta ev yangını

        Boyabat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta ev yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boyabat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Boyabat ilçesi Yenimahalle İstatistik Sokak'ta sabah saatlerinde Recep Temel'e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Denizanaları hamsinin besin kaynaklarının azalmasına neden olabilir
        Denizanaları hamsinin besin kaynaklarının azalmasına neden olabilir
        Sinop'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
        Sinop'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
        Gerze'de Kaymakam Arabacı muhtarlarla buluştu
        Gerze'de Kaymakam Arabacı muhtarlarla buluştu
        Sinop'ta Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu düze...
        Sinop'ta Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu düze...