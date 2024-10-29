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        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:57
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        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.

        M.Ş'nin kullandığı 57 ABJ 180 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Ayaz köyünde yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralanırken, otomobilde ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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