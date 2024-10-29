Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.
Sinop’un Türkeli ilçesinde aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.
M.Ş'nin kullandığı 57 ABJ 180 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Ayaz köyünde yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralanırken, otomobilde ise hasar oluştu.
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