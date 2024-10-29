Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta armut ağacından düşen kişi öldü

        Sinop'ta, armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta armut ağacından düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’ta, armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

        Türkeli ilçesi Düz köyünde yaşayan İlyas Can armut toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Can, ağır yaralandı.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Dikmen'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Dikmen'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sinop'ta bazı ilçelerede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sinop'ta bazı ilçelerede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı