Sinop'un fethinin 810'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Sinop'un fethinin 810'ncu yılı, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vali Mustafa Özarslan, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kutlamalar kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Sinop'un fethini şanına yakışır şekilde kutlayacaklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Türk milletinin Karadeniz ile buluşup Karadeniz'de evi yaptığı ilk yer, Sinop'tur. 810 yıldır Karadeniz bizim evimiz ve vatanımız oldu. Bu, kutlanmayı hak eden bir tarihtir. Bizler de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Kendi tarihimize, kahramanlarımıza ve vatanımıza, coğrafyamıza, memleketimize daha yakın olmalıyız. Tarihi bilmezsek Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya, Antalya arasındaki tarihi kültürel bağlantıyı kuramayız. Cennet vatanımızın güzide bir parçası olan Sinop'un fethini, şanına yakışır bir şekilde kutlayacağız."