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        Başkan Kara, panayır görevlileriyle bir araya geldi

        Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Panayırı'nda görevli belediye personeliyle bir araya gelip özverili çalışmaları için teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:40
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        Başkan Kara, panayır görevlileriyle bir araya geldi
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        Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Panayırı'nda görevli belediye personeliyle bir araya gelip özverili çalışmaları için teşekkür etti.

        Kara, Kalebağı Mesire Alanı'ndaki tesislerde panayırda görev alan belediye personeli ile bir araya geldi.

        Personelin gece gündüz demeden iki hafta süreyle özverili ve verimli şekilde çalıştığını vurgulayan Kara, misafirlere karşı ilçenin yüzünü ağartıp kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Programın hem çalışma arkadaşları arasında dayanışmayı güçlendirmek hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etmek amacıyla organize edildiğini dile getiren Kara, "Boyabat Panayırı, geçmişten günümüze kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan tüm arkadaşlarımıza bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

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