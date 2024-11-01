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        Sinop'ta bir gecede binlerce kasa palamut avlandı

        Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede binlerce kasa palamut avlayarak limana döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:10
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        Sinop'ta bir gecede binlerce kasa palamut avlandı
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        Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede binlerce kasa palamut avlayarak limana döndü.

        Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi, palamut avcılığı için ağlarını Karadeniz'e bıraktı.

        Gece boyunca Sinop açıklarında avlanan balıkçıklar, limana binlerce kasa palamutla döndü.

        Balıkçı Halil İbrahim Aydeniz, AA muhabirine, bu sene balık avcılığının çok iyi gittiğini söyledi.

        Emeklerinin karşılığını aldıklarını, halen de almaya devam ettiklerini anlatan Aydeniz, "İki aydan beri avcılık yapıyoruz. Hemen hemen her gün balık tutuluyor. 5 gün hava esti, o ara avlanmaya ara verdik. Bugün iki kayığımızda toplam 4 bin kasa palamudumuz var." dedi.

        Balıkçı Cevdet Tokdemir ise sezonun bereketli geçtiğini, denize açılan balıkçıların günlük ortalama 2-3 bin kasa balıkla limana döndüğünü dile getirdi.

        Bolluk nedeniyle hem kendilerinin hem vatandaşın yüzünün güldüğünü vurgulayan Tokdemir, tezgahlarda 80 liradan satışa sunulan palamutların ağırlıklarının 1,5 kilograma yaklaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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