Sinop'ta bir gecede binlerce kasa palamut avlandı

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede binlerce kasa palamut avlayarak limana döndü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi, palamut avcılığı için ağlarını Karadeniz'e bıraktı.

Gece boyunca Sinop açıklarında avlanan balıkçıklar, limana binlerce kasa palamutla döndü.

Balıkçı Halil İbrahim Aydeniz, AA muhabirine, bu sene balık avcılığının çok iyi gittiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını, halen de almaya devam ettiklerini anlatan Aydeniz, "İki aydan beri avcılık yapıyoruz. Hemen hemen her gün balık tutuluyor. 5 gün hava esti, o ara avlanmaya ara verdik. Bugün iki kayığımızda toplam 4 bin kasa palamudumuz var." dedi.