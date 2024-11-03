Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk olarak Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Ardından Selçuklular döneminde kenti çeviren kalelere giriş kapısı olarak kullanılan Lonca Kapısı’nda şehitler için fetih salası, daha sonra ise kapıda yer alan kitabeler okundu.

Buradaki törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Loca Kapısı önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı’nda sona erdi. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konseri ile devam eden törende, geleneksel okçuluk ve temsili olarak sporcuların halatla kale surlarına tırmanışı gösterileri sunuldu. Vali Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un kararlılığı ve ordusunun kahramanlığıyla gerçekleşen Sinop'un fethinin 810. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.