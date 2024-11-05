Türkeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir gün daha devam etmesi bekleniyor.

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