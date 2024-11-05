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        Türkeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:30
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        Türkeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir gün daha devam etmesi bekleniyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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