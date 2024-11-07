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        Boyabat'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:54
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        Boyabat'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Samsun Şubesi iş birliğiyle Abdurrahman Güneş İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Okulumda Kan'panya Var" projesi çerçevesinde öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu.

        Okul Müdürü Nusrettin Göl, burada gazetecilere, kan bağışı kampanyasına yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

        Duyarlı öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Göl, şöyle konuştu:

        "Yapılan kampanyaya velilerimizin yoğun ilgisi oldu. Kaymakamımız Enver Yılmaz ve İlçe Mili Eğitim Müdürümüz Osman Özkan Kan da bağış standını ziyaret ederek kan bağışında bulunan vatandaşlarımız ve burada çalışan görevlilere teşekkür ettiler. Kampanyaya katılan öğrencilerimize de matara hediye ederek, madalya takdim ettik. Böylelikle kan bağışı konusunda çocuklarımızda duyarlılık yaratmaya çalıştık."

        Etkinlik sonunda Kaymakam Yılmaz tarafından etkinliğe katkı veren öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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