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        Sinop'ta orman işletme lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde orman işletme lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:10
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        Sinop'ta orman işletme lojmanında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde orman işletme lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Gemiyanı Mahallesi'nde Orman İşletme Şefliği lojmanındaki bir dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, lojmanda kalanların tahliye edilmesinin ardından Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında dairenin mutfak bölümünde hasar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

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