Sinop'ta orman işletme lojmanında çıkan yangın söndürüldü

Gemiyanı Mahallesi'nde Orman İşletme Şefliği lojmanındaki bir dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman işletme lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.

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