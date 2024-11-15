Sinop'ta kurulan balık işleme, şoklama ve depolama tesisi hizmet vermeye başladı

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, hizmet vermeye başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi" çerçevesinde yapılan tesis, balıkçılık sektörü temsilcilerine tanıtıldı.

Hizmete alınan tesisin su ürünleri sektörüne önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Tesisimizin, hem avcılık hem yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkları işleyebileceği iki ayrı hattı bulunuyor. Avcılık tarafında boylama, şoklama ve depolama üzerine daha çok faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Yine iç alma ile ilgili de hattımız mevcut. Yetiştiricilikle ilgili de yine benzer şekilde boylama, iç organ alma, devamında fileto yapma ile ilgili bir hattımız var. Paketleme ve şoklama gibi diğer hizmetleri de sunabiliyoruz. Tesisimiz yıllık 6 bin ton işleme kapasitesine sahip. Burada balıkçılarımız veya yetiştiricilerimizin taleplerine göre farklı hizmetler sunuluyor."