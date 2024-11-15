Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde Avluda Sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, aralarında Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh’in yönetmenliği yaptığı Özgürlüğün Gölgesi adlı kısa filmin de yer aldığı film gösterimleri ve söyleşiler yapıldı.

Çok sayıda sanatçının katıldığı etkinliğin açılış resepsiyonunda konuşan Vali Mustafa Özarslan, tarihi cezaevinin Sinop’un önemli bir marka değeri olduğunu söyledi. Böyle özel bir mekanda sanatla, sanatçıyla buluşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Özarslan, sanatçıların Filistin konusunda dünyaya verdikleri mesajlarında önemine dikkati çekti.

Türkiye olarak, Türk halkı olarak Filistin halkının yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Vali Özarslan, şöyle konuştu: “Maalesef modern çağda yine Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı gibi bir terör devletinin ırkçılığı ve soykırımı altında insanlık acılar çekiyor. Bu yaşananlar karşısında insanlar aynı zamanda bir hiçlik duygusu içerisinde. Ama bunun yanında tam zıt anlamda insanların bir de insani yönleri var. İşte bunu sanatçılarımız, sanat eseri yazarlarımız bunu insanlığın önüne getiriyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. O nedenle tüm sanatçılarımıza, yazarlarımıza bu konuya dikkat çektikleri için teşekkür ediyoruz.”

-“Terörist İsrail devleti Filistin halkını katlediyor” Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise terör devleti İsrail’in uyguladığı insanlık dışı saldırılara ve zulümlere en yüksek tonda ses çıkarmaya her zaman her ortamda devam edeceklerini söyledi. Filistin halkının haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceklerini ve bir gün mutlaka Filistin halkının özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarını aktaran Gürbüz, “Terörist İsrail devleti Filistin halkını katlediyor. Ülkemiz başta olmak üzere sayısı çok yeterli olmamakla birlikte ses çıkaran, bu katliama karşı olduğunu beyan eden devletlerde var. Bunun öncülüğünü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız yapıyor. Yine devlet büyüklerimiz, siyasi partilerimizin başkanları bu konuya ses getiriyor. Ben Filistin halkının bağımsız bir devlet olacağını, özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Yönetmen Selim Avcı da bu tür tarihi mekanların kültür, sanatta kullanılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin de bu anlamda özel bir mekan olduğunu anlatan Avcı, “Böyle tarihi mekanların kültür ve sanatla buluşmasını önemli görüyoruz. Çok da güzel bir seyirci var. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkürler.” ifadelerini kullandı.