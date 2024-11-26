Sinop'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kardan dolayı mahsur kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

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