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        Sinop'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:52
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        Sinop'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

        Çağrı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Off-Road Kulübü araçları sevk edildi.

        Arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulunan 5 kişi, Ayancık ilçe merkezine ulaştırıldı.

        Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kardan dolayı mahsur kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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