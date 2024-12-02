Boyabat'ta "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi.

Ülkü Ocakları Boyabat İlçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, sanatçılar Alperen Kekilli ve Burçe Bozkurt sahne aldı.

Ülkü Ocakları Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.