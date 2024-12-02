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        Boyabat'ta "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:15
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        Boyabat'ta "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Yaşasın Cumhuriyet" konseri düzenlendi.

        Ülkü Ocakları Boyabat İlçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, sanatçılar Alperen Kekilli ve Burçe Bozkurt sahne aldı.

        Ülkü Ocakları Boyabat İlçe Başkanı Hüseyin Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliklerine katılım sağlayan herkese teşekkür eden Kahraman, "Günümüz dünyasında bireyler arası bağların zayıfladığı, değerlerin yozlaştığı bir süreçten geçiyoruz. İşte tam da bu yüzden bu tür etkinlikler, bizleri birleştiren, güçlendiren, geleceğimize olan bir fırsattır." diye konuştu.

        Yaklaşık bir saat sahnede kalarak türküler seslendiren sanatçılara, konser sonunda çiçek ve hediyeler takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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