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        Sinop'ta kasım ayında farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu

        Sinop'ta, kasım ayında boy sınırının altında avlanan farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:41
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        Sinop'ta kasım ayında farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu
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        Sinop'ta, kasım ayında boy sınırının altında avlanan farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinin desteklenmesi amacıyla kasım ayı boyunca 496 denetim gerçekleştirildi.

        Liman ve balıkçı barınakları ile balık unu yağ fabrikaları, soğuk hava depoları, su ürünleri nakil araçları ve perakende satış noktalarındaki denetimlerde, mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlandığı tespit edilen farklı türlerdeki 50 ton su ürününe ekiplerce el konuldu.

        Denetimlerde 2 su ürünü nakil aracı ile 2 balıkçı teknesinin sahiplerine de idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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