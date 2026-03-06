Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Ayancık'ta Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayancık'ta Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve muhtarlar katıldı.

        İlçede devam eden ve yapılması planlanan yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurum yetkililerince katılımcılara bilgi aktarıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'ta vatandaşlara kan bağışı çağrısı
        Sinop'ta vatandaşlara kan bağışı çağrısı
        Sinop'ta gıda denetimlerinde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası
        Sinop'ta gıda denetimlerinde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası
        Sinop'un sağlık kadrosu güçleniyor
        Sinop'un sağlık kadrosu güçleniyor
        Sinop'ta fahiş fiyat ve etiket denetimleri: 15 ihlal tespit edildi
        Sinop'ta fahiş fiyat ve etiket denetimleri: 15 ihlal tespit edildi
        Orman köylülerinin talepleri bakanlığa iletildi
        Orman köylülerinin talepleri bakanlığa iletildi
        Azra Akın, Sinop'ta miniklere çevre bilinci anlattı
        Azra Akın, Sinop'ta miniklere çevre bilinci anlattı