Kar suyuyla yağlanarak lezzetini artıran hamsi, Sinop'ta tüketicilerin ilk tercihi oluyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de avlanan ve kar suyuyla yağlanarak daha da lezzetlenen hamsi, Sinop'ta tüketicilerin balık tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balık avcılığı sezonu bereketli geçiyor. Sezona bol miktarda avlanan palamutla başlayan balıkçılar, rotasını sofraların vazgeçilmezi hamsiye çevirdi.

Çok sayıda balıkçı tarafından Karadeniz'de avcılığı yapılan ve teknelerle limanlara ulaştırılan hamsi, satışa sunulduğu tezgahlarda talep görüyor. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu kadar yoğun palamudun avlandığı bir sezonda, hamsinin çok miktarda olmasa da ağlara takılmasının hem kendileri hem de tüketiciler açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Karadeniz'in bazı bölümlerinde devam eden hamsi avının bir ay daha sürmesini beklediklerini belirten Ünlü, vatandaşların her zamanki gibi hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. - "Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı" Bir süre önce bölgede etkili olan karın ardından deniz suyu sıcaklığının düştüğünü, yağlanan hamsinin lezzetlendiğini ve irileştiğini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Hamsinin bir ay daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra 3-4 aylık sezonumuz daha var ama tabii bilemeyiz ne olacağını. Balıkçılıkta yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz zaten ama kestiremiyoruz. Bir bakıyorsun her taraf balık, hamsi, bir bakıyorsun balık birdenbire kesiyor. Abhazya, Gürcistan, Rusya taraflarına kaçıyor çünkü göç eden bir balık. Onun için şu an tam mevsimi. Halkımızın da bol bol yemesini tercih ederiz. Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı. Lezzetli bir balık, vatandaşlarımız da zaten biliyor."