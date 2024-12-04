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        Kar suyuyla yağlanarak lezzetini artıran hamsi, Sinop'ta tüketicilerin ilk tercihi oluyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de avlanan ve kar suyuyla yağlanarak daha da lezzetlenen hamsi, Sinop'ta tüketicilerin balık tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:15
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        Kar suyuyla yağlanarak lezzetini artıran hamsi, Sinop'ta tüketicilerin ilk tercihi oluyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de avlanan ve kar suyuyla yağlanarak daha da lezzetlenen hamsi, Sinop'ta tüketicilerin balık tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balık avcılığı sezonu bereketli geçiyor. Sezona bol miktarda avlanan palamutla başlayan balıkçılar, rotasını sofraların vazgeçilmezi hamsiye çevirdi.

        Çok sayıda balıkçı tarafından Karadeniz'de avcılığı yapılan ve teknelerle limanlara ulaştırılan hamsi, satışa sunulduğu tezgahlarda talep görüyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu kadar yoğun palamudun avlandığı bir sezonda, hamsinin çok miktarda olmasa da ağlara takılmasının hem kendileri hem de tüketiciler açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Karadeniz'in bazı bölümlerinde devam eden hamsi avının bir ay daha sürmesini beklediklerini belirten Ünlü, vatandaşların her zamanki gibi hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

        - "Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı"

        Bir süre önce bölgede etkili olan karın ardından deniz suyu sıcaklığının düştüğünü, yağlanan hamsinin lezzetlendiğini ve irileştiğini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

        "Hamsinin bir ay daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra 3-4 aylık sezonumuz daha var ama tabii bilemeyiz ne olacağını. Balıkçılıkta yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz zaten ama kestiremiyoruz. Bir bakıyorsun her taraf balık, hamsi, bir bakıyorsun balık birdenbire kesiyor. Abhazya, Gürcistan, Rusya taraflarına kaçıyor çünkü göç eden bir balık. Onun için şu an tam mevsimi. Halkımızın da bol bol yemesini tercih ederiz. Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı. Lezzetli bir balık, vatandaşlarımız da zaten biliyor."

        Ünlü, hamsinin mevcut durumda balık tüketmek isteyen vatandaşların tercihleri arasında ilk sırada bulunduğunu belirterek, "Vatandaşın ilgisi çok yoğun. Bizde 'Karadeniz' denildiğinde zaten palamut ve hamsi akla geliyor. Hamsi olmazsa olmaz Karadeniz için. Hamsiye aşırı bir ilgi var vatandaştan yana. Fiyatlar da çok uygun. Kilogramı 100 ile 125 lira arası satılıyor. Bakıldığı zaman çok da pahalı değil. Vatandaşın bütçesine uygun." dedi.

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