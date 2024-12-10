Boyabat'ta radarla trafik denetimleri artırıldı

Denetimler sırasında ekiplerce sürücülere hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Boyabat Bölge Trafik Amirliği ekiplerince Sinop-Boyabat kara yolunda trafik kazalarını önlemek, vatandaşların can ve mal kaybını en aza indirmek ve hızdan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için sabit ve seyirli radarla denetim gerçekleştiriliyor.

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