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        Boyabat'ta radarla trafik denetimleri artırıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde radarla trafik denetimleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:16
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        Boyabat'ta radarla trafik denetimleri artırıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde radarla trafik denetimleri artırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Boyabat Bölge Trafik Amirliği ekiplerince Sinop-Boyabat kara yolunda trafik kazalarını önlemek, vatandaşların can ve mal kaybını en aza indirmek ve hızdan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için sabit ve seyirli radarla denetim gerçekleştiriliyor.

        Denetimler sırasında ekiplerce sürücülere hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

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