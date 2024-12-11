Sinop Valiliğinden kar yağışı ve sağanak uyarısı
Sinop Valiliğince kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.
Sinop Valiliğince kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte 12 Aralık Perşembe günü kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği vurgulandı.
Kentte sahil kesimlerinde sağanak, 1200 metre rakım üzerindeki bölgelerde ise kar yağışının olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde ise don, buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
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