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        Durağan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:31
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        Durağan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen devriye görevi sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Zanlı, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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