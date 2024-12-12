Durağan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen devriye görevi sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

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