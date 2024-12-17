Gerze'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Programda ayrıca öğrencilere öğretmenleri tarafında yerli malı kullanımının ekonomik kalkınmaya sağladığı destek anlatılarak, yerli ürünleri daha fazla kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen programda, veliler tarafından yapılan nokul ve mantı gibi yöresel ürünler öğrencilere ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.