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        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:43
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        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 400 kilogram bakır enerji ve nakil kablosu, 3 av tüfeği, 2’si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ile 2 demir kesme makası ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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