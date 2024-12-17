Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmanın ardından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 400 kilogram bakır enerji ve nakil kablosu, 3 av tüfeği, 2’si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ile 2 demir kesme makası ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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