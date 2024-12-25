Sinop'ta yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu
Sinop'un Durağan ilçesinde yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu.
Sinop'un Durağan ilçesinde yetiştirilen 55 kilogramlık bal kabağı pazarda satışa sunuldu.
İlçede çiftçilikle uğraşan Hasan Dede, Yandak Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ağırlığı 55 kilograma ulaşan bal kabağı yetiştirdi.
Dede, uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği kabağı ilçe pazarına getirerek satışa sundu.
Kilogramı 30 liradan satışa sunulan kabak, pazara gelen vatandaşların da ilgisini çekti.
Dede, AA muhabirine, bal kabağı yetiştirme sürecinin uzun olduğunu söyledi.
Bal kabağının kabuğu sert olduğu için testereyle keseceklerini belirten Dede, "Bu bal kabağının kabuğunu öyle bıçakla kesemiyorsunuz. Mecburen elektrikli testereyle kesip parçalara ayırarak poşetliyoruz. Vatandaşlarımız da böylelikle daha rahat satın alabiliyor." dedi.
Dede ayrıca, vatandaşlara pazarda ücretsiz bal kabağı tohumu da dağıttı.
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